Vegetti abriu o placar para vitória do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 26/01/2025 22:58

Rio - Em seu primeiro jogo em São Januário com a equipe principal, o Vasco goleou a Portuguesa por 4 a 1 e assumiu a terceira colocação no Campeonato Carioca. Artilheiro do Cruz-Maltino na temporada passada, Pablo Vegetti, balançou as redes em duas oportunidades e comandou o placar elástico. Philippe Coutinho, com uma belíssima finalização ao seu estilo, e Paulo Henrique fizeram os outros gols dos donos da casa. Joãozinho descontou para a Lusa.

O Vasco volta aos gramados pelo Campeonato Carioca na próxima quarta-feira. A equipe de São Januário vai enfrentar o Maricá, novamente em São Januário, às 19h (de Brasília). A Lusa joga no mesmo dia contra o Volta Redonda, às 20h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira.

Com apenas dois minutos, o Vasco chegou com grande perigo. Jair tabelou com Coutinho, invadiu a área e tocou para Alex Teixeira, o atacante tentou a jogada com Pablo Vegetti, porém, o argentino acabou não conseguindo dominar e facilitou a defesa do goleiro Bruno.

Aos 22 minutos, os donos da casa abriram o placar em um lance inusitado. O goleiro Bruno recebeu um recuou e na hora de dar um chutão atingiu Vegetti, que foi para cima do arqueiro do Madureira, brilhando o oportunismo do centroavante.

Em vantagem no placar, o Vasco viu a Portuguesa assustar com 33 minutos. Após boa jogada pela esquerda, a bola chegou em Pablo, que finalizou dentro da área, por cima do gol de Léo Jardim. Porém, logo depois, o Cruz-Maltino ampliou. Aos 38 minutos, Philippe Coutinho fez jogada individual e anotou um golaço em bela finalização com a sua marca.

Antes do intervalo, a Portuguesa diminuiu a vantagem do Vasco também em um golaço. Joãozinho recuperou a posse de bola para os visitantes na entrada da área e acertou um belíssimo chute, sem qualquer chance de defesa para o goleiro Léo Jardim.

O segundo tempo começou com o Vasco em um ritmo mais desacelerado e a primeira chance criada foi da Portuguesa. Aos 13 minutos, Anderson Rosa arriscou de fora da área e a bola passou assustando o goleiro Léo Jardim. Sete minutos depois, novamente a Portuguesa chegou com perigo. Após cobrança de falta, Iran cabeceou e a bola passou raspando a meta do clube de São Januário.

Carille resolveu mexer na equipe colocando Payet, Dominguez e Mateus Carvalho nas vagas de Coutinho, Alex Teixeira e Paulinho. As alterações deram novo fôlego e o Vasco conseguiu voltar a balançar as redes em duas oportunidades, fazendo a vitória vira goleada.

Primeiro, aos 36 minutos. Após belíssima jogada coletiva, Paulo Henrique recebeu dentro da área, passou pela marcação da Portuguesa, e finalizou para o fundo das redes. Quatro minutos depois, Payet achou Hugo Moura, que cruzou na medida para Pablo Vegetti completar e dar números finais a goleada vascaína na Colina.