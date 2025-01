Fábio Carille é o técnico do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 27/01/2025 00:00

Rio - O Vasco derrotou a Portuguesa por 4 a 1, neste domingo, e após o fim da partida, o treinador Fábio Carille, analisou o desempenho da equipe em São Januário. O comandante citou as evoluções que viu em relação a vitória sobre o Madureira e também falou sobre as oscilações físicas que o grupo apresentou durante o jogo.

"Sempre importante vencer, ainda mais em um começo de trabalho. Tivemos uma queda na parte física no fim do primeiro tempo. Acabei mantendo o time para o segundo tempo, mas depois fiz três mudanças, guardei duas e o time respondeu bem. Consegui ver evoluções na equipe, diante daquilo que eu acredito que nós possamos render. Oscilações são normais nesse momento, ainda mais com o cansaço. Porém, muito feliz por essa estreia em São Januário, com apoio do torcedor, com bom rendimento. Os jogadores que entraram responderam muito bem. Mostramos que estamos no caminho certo", afirmou.

O setor de meio-campo foi bastante elogiado por Carille. Além dos jogadores que começaram como titular, o treinador exaltou as opções. Na opinião do comandante, o Vasco está muito bem servido no setor.

"A expectativa sobre o Coutinho é enorme e tem que ser. Pela que conquistou, pela qualidade, pelo profissional que ele é. Iremos dar todo o suporte para que ele possa desenvolver. Acredito que temos um ótimo meio-campo, e temos no banco o Matheus Carvalho, temos o Payet, que eu tenho pensado em jogar junto com o Coutinho, mas eu preciso avaliar. É um grupo bastante nivelado e equilibrado que nos possibilita dar uma resposta muito boa para toda a equipe", disse.