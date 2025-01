Vegetti tem contrato com o Vasco até o fim de 2025 - Thiago Ribeiro/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 27/01/2025 16:59

Rio - Vasco e Vegetti entraram em acordo por uma renovação de contrato. Clube e jogador, após semanas de conversas, encaminharam o acerto para extensão do vínculo até o fim de 2026 - o atual é válido somente até dezembro de 2025. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

Vegetti aceitou receber um salário menor do que havia pedido inicialmente nas negociações e isso fez se conversas avançarem. Em um primeiro momento, a pedida foi de salário fixo acima de R$ 1 milhão, além de bônus por metas.



Um dos jogadores mais identificados do atual elenco, o centroavante argentino é o artilheiro do Campeonato Carioca com três gols marcados. Esta é sua receita temporada pelo Cruz-Maltino.



No novo acordo, o jogador receberá fixos mensais R$ 760 mil, com bônus. Há cláusulas no contrato com metas,e isso será ativado caso ele seja artilheiro de algum campeonato ou o Vasco conquiste um título.