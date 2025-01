Vegetti ampliou seu vínculo - Matheus Lima / Vasco

Rio - Após meses de negociação, o atacante Pablo Vegetti, de 36 anos, assinou a renovação com o Vasco. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, o argentino oficializou sua permanência no clube carioca até o fim de 2026.

As partes estavam negociando há algum tempo a ampliação do vínculo. Vegetti tinha contrato com o Cruz-Maltino até dezembro deste ano. Com a renovação, o clube carioca evita que o artilheiro possa deixar o clube carioca de graça no meio do ano.

Vegetti chegou ao Vasco no meio de 2023 e desde lá se tornou peça fundamental no clube carioca. No primeiro ano, ele auxiliou o Cruz-Maltino na luta contra o rebaixamento e no ano passado foi o artilheiro da equipe de São Januário.

No total, o centroavante entrou em campo em 77 partidas, fez 36 gols e deu cinco assistências. Antes de chegar ao Vasco, Vegetti passou por Belgrano, Instituto, Boca Unidos, Gimnasia e Colón, todas equipes da Argentina.