Serginho fez três partidas pelo Vasco nesta temporada com o time alternativo no Carioca - Matheus Lima/Vasco

Publicado 28/01/2025 16:48

Rio - O Vasco anunciou na tarde desta terça-feira (28) que rescindiu o contrato de Serginho. O atacante chegou ao clube em 2023, mas não se destacou durante sua passagem.

Ele, inclusive, tem negociações para defender o Fatih Karagumruk, da segunda divisão da Turquia . Entre os principais motivos para a saída estão o tempo de vínculo maior - um ano e meio de contrato -, além da possibilidade de jogar mais, já que com Fábio Carille não teria espaço.

Serginho finaliza sua passagem em São Januário com 19 jogos feitos e dois gols marcados, sendo um deles na última rodada do Brasileirão de 2023, quando o Gigante da Colina confirmou sua permanência na Série A. No ano passado, foi emprestado ao Criciúma.

Confira o pronunciamento completo do Vasco

"O Vasco da Gama informa que acertou a rescisão de contrato do atacante Serginho. O atleta chegou a um acordo com o clube para o encerramento do vínculo. Foram 19 jogos pelo Gigante e dois gols marcados.



O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira."