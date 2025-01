Lucas Braga em jogo do Santos - Divulgação/X @SantosFC

Publicado 28/01/2025 22:58

Rio - O Vasco segue em busca de reforços para o ataque e agora tem um novo alvo: Lucas Braga, do Santos. O Cruz-Maltino entrou na briga com o Vitória e está em negociações com o Peixe. A informação foi dada primeiro pelo canal "Atenção, Vascaínos".

O atacante, de 28 anos, chegou ao Santos em 2019, inicialmente para a disputa do Brasileirão sub-23, após se destacar na Luverdense (MT). Em 2024, atuou por empréstimo no Shimizu S-Pulse, do Japão.

Por lá, disputou 38 partidas, anotou oito gols e deu uma assistência. O time foi campeão da segunda divisão e, consequentemente, garantiu vaga na elite do futebol japonês.

Pelo Peixe, ele entrou em campo 202 vezes e fez 18 gols e deu nove assistências. Neste início de temporada, o técnico Pedro Caixinha utilizou Lucas Braga nas três primeiras partidas do Santos no Campeonato Paulista.