Mano Menezes é o treinador do Fluminense até o final de 2025 - Lucas Merçon / Fluminense

Mano Menezes é o treinador do Fluminense até o final de 2025Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 27/01/2025 08:00 | Atualizado 27/01/2025 08:03

Rio - O Fluminense não teve muito tempo para lamentar o empate sem gols com o Madureira, no domingo (26), em Cariacica, pela 5ª rodada da Taça Guanabara, e já virou a página para o primeiro clássico do ano. O Tricolor enfrenta o Botafogo, na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 6ª rodada da competição.

O elenco tricolor se reapresentou nesta segunda-feira (27), no CT Carlos Castilho. Os titulares no empate contra o Madureira realizaram atividade de recuperação física, enquanto os reservas e demais jogadores foram a campo para trabalhos com bola. O Fluminense vive a expectativa pela estreia de Jhon Arias, que é o único jogador à disposição que não jogou.

Um dos principais destaques do time, o colombiano sentiu um desconforto muscular na pré-temporada e foi poupado dos jogos contra a Portuguesa e Madureira, que marcaram o retorno dos titulares. O técnico Mano Menezes ressaltou que existe a possibilidade de Arias jogar "poucos minutos" no clássico, mas dependerá de uma avaliação nos próximos dias.

Com o empate diante do Madureira, o Fluminense chegou a seis pontos e ocupa o oitavo lugar no Carioca. Já o Botafogo, por sua vez, venceu o Bangu e subiu para sexto, com a mesma pontuação.