Thiago Silva fez desabafo após fim da partidaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/01/2025 18:12

Rio - O zagueiro Thiago Silva fez um grande desabafo após o empate do Fluminense contra o Madureira, em Cariacica, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O defensor criticou bastante o calendário e fez até uma reflexão sobre sua permanência no futebol brasileiro.

"A gente não pode ter duas semanas de preparação e jogar às 16 h (de Brasília) contra eles, que estão treinando há três meses. Eu vim de um treino de 40 minutos. Não é desculpa, a torcida pagou o ingresso e tem razão de vaiar. Sem condição física, fica praticamente impossível a gente fazer algo positivo. Eu entendo que os torcedores vejam como um jogo muito importante, mas a gente encara o Carioca como pré-temporada. Será que para mim vale a pena? Com a minha família em Londres? Não sei.", desabafou.

Com seis pontos em cinco jogos, o Fluminense volta a jogar na quarta-feira contra o Botafogo, no Nilton Santos, em uma partida que pode ser decisiva para a classificação das duas equipes para a semifinal do Carioca.

"Esse é um jogo que vai ser mais de referencial, porque são equipes em uma situação parecida. Eu entendo as críticas, mas é realmente muito difícil conseguir fazer qualquer coisa boa nessa situação", disse.