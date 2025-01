Thiago Silva volta a ser relacionado pelo Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 26/01/2025 12:46

Rio - Com novidades, o Fluminense divulgou os relacionados para o jogo contra o Madureira, que acontecerá às 16h deste domingo (25), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

A equipe conta com o retorno de Thiago Silva e Renato Augusto, que não foram relacionados para a partida de estreia do elenco principal. Por outro lado, Ignácio, Lima e Thiago Santos ficam de fora.

Confira os relacionados do Fluminense:

Nossos relacionados para a partida de hoje! VAMOS, FLUZÃO! pic.twitter.com/2V5Kvvc9oZ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 26, 2025

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes

Defensores: Guga, Davi Schuindt, Freytes , Gabriel Fuentes, Guga, Manoel, Samuel Xavier, Thiago Silva, Renê

Meio-Campistas: Facundo Bernal, Hércules, Isaque, Martinelli, Nonato, Riquelme, Renato Augusto, Victor Hugo



Atacantes: Paulo Baya, Keno, Kauã Elias, Cannobio, Cano, Serna