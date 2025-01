Léo é zagueiro do Athletico-PR - José Tramontin/athletico.com.br

Publicado 26/01/2025 10:20

Curitiba - Por meio das redes sociais, Léo se manifestou sobre o ataque racista que sofreu no empate sem gols entre Athletico-PR e Coritiba , neste sábado (25), no Couto Pereira. O zagueiro avisou que não deixará o caso passar e afirmou que tomará todas as medidas possíveis contra o autor dos gritos.

É inadmissível enfrentar tamanho desrespeito como o preconceito que sofri hoje no Athletiba. Racismo é crime! Não aceito e não deixarei passar!

Vou tomar todas as medidas possíveis contra quem fez isso. Quem grita ofensa racista comete crime. Mas quem escuta e finge que nada aconteceu também tem culpa. O silêncio alimenta o racismo e isso precisa acabar!

O futebol é para todos, e o respeito tem que estar acima de tudo!

O caso

Léo, que atualmente defende o Athletico-PR, foi vítima de um ataque racista durante o jogo contra o Coritiba, no Couto Pereira. Um torcedor que estava sentado próximo ao campo chamou o defensor de "macaco" repetidamente.

O zagueiro Léo sofreu racismo no estádio Couto Pereira após ser expulso no clássico entre Coritiba e Athletico.



As pessoas perderam o pudor de ser um lixo! O cara se gravou, sem medo algum! A punição precisa ser EXEMPLAR!



Fica aqui nossa solidariedade ao ex-atleta do Vasco. pic.twitter.com/pDgx1HPAGg — NewsColina (@newscolina) January 25, 2025

"Macaco não se cria no Couto Pereira. Vai embora, Léo Pelé, seu macaco. Seu preto, macaco do c******. Vai embora. Aqui não, seu macaco. Aqui, não. Olha para cá, seu macaco, seu filho da p***", diz o homem em questão.

Após o ocorrido, Coritiba e Athletico se manifestaram por meio das redes sociais. O Vasco, ex-clube de Léo, também se posicionou para repudiar o caso.

Nota do Coritiba:

O racismo jamais deve fazer parte do futebol. O que aconteceu com o atleta Léo é e sempre será inaceitável. Lamentável que tenha ocorrido em nosso estádio. Tomaremos todas as medidas que estiverem ao nosso alcance para identificar o agressor e continuaremos trabalhando para que isso jamais se repita.

Nota do Athletico:

O Athletico tomou conhecimento do vídeo que circula na internet, no qual torcedores proferem injúrias raciais contra nosso atleta Léo durante o Athletiba deste sábado (25).



O Athletico repudia veementemente qualquer ato de racismo, reafirmando que condutas dessa natureza são inaceitáveis e jamais serão toleradas.



O clube informa que está adotando todas as providências cabíveis para que os responsáveis sejam identificados e punidos na forma da lei. A prática de injúria racial é crime, equiparada ao racismo. A Lei Geral do Esporte também prevê punições severas para atos discriminatórios no ambiente esportivo, podendo resultar em sanções administrativas e até no banimento dos envolvidos.



O Athletico segue prestando total apoio ao atleta Léo. O compromisso do Athletico com a luta contra o racismo é inegociável, e o futebol deve ser um espaço de respeito, diversidade e inclusão.

Nota do Vasco:

O Vasco da Gama manifesta seu total repúdio aos atos de racismo dirigidos ao atleta Léo durante a partida entre Coritiba e Athletico Paranaense na tarde de hoje (25/01).



Em 126 anos de história, lutamos contra o racismo e elitismo. Reafirmamos, portanto, que não há espaço para preconceito no esporte ou na sociedade. Exigimos a identificação e punição dos responsáveis por esses atos.



Seguiremos firmes na defesa da igualdade, da justiça e da dignidade humana.