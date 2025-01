Tiquinho Soares em jogo do Santos - Reprodução/Nosso Futebol

Publicado 25/01/2025 21:53

São Paulo - Tiquinho Soares estreou com a camisa do Santos na derrota por 2 a 1 para o Velo Clube, na noite deste sábado (25), no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro. A partida era válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O centroavante iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo no segundo tempo.

O Peixe oficializou a contratação do atacante na última sexta-feira (24) . O vínculo de Tiquinho Soares com o Santos vai até o fim de 2027.

Ele foi envolvido em uma negociação que irá trazer o zagueiro Jair para o Botafogo. Além de Tiquinho Soares, o Glorioso irá desembolsar uma verba para contratar o defensor do Santos.

Passagem pelo Botafogo

O centroavante chegou ao Glorioso no meio de 2022 como o principal reforço do Alvinegro para o ataque naquela temporada, que foi a primeira de John Textor no clube carioca. Rapidamente, ele se tornou peça fundamental na equipe de Luís Castro.

Em 2023, Tiquinho teve seu melhor ano pelo Botafogo. Ele entrou em campo em 54 jogos, fez 29 gols e deu sete assistências.

Na temporada passada, com a chegada de Igor Jesus, o atacante perdeu espaço. No total, ele fez 121 partidas, fez 44 gols e deu 17 assistências. Tiquinho Soares conquistou um Brasileiro e uma Libertadores no Botafogo.