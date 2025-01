Juninho em ação durante Volta Redonda x Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/01/2025 19:30 | Atualizado 25/01/2025 19:31

"Estou muito feliz, realizado. Lógico que é toda uma emoção estrear, ainda mais com a camisa do Flamengo. Acho que foram apenas quatro treinos, se não me engano. Estou entrosando aos poucos com meus companheiros. Só jogador de qualidade no meu time. Nesse momento, o que eu posso dizer é que estou realizado, é um sonho", disse Juninho, ao SporTV.

O Rubro-Negro anunciou a contratação de Juninho, que pertencia ao Qarabag, do Azerbaijão, no dia 15 de janeiro. O vínculo do atacante com o Fla vai até o fim de 2028.

Situação na tabela e agenda

Com a vitória sobre o Volta Redonda, o Rubro-Negro chegou aos sete pontos e vai dormir na terceira posição. O time volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Sampaio Corrêa no Maracanã, pela sexta rodada da competição.