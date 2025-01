Allan em jogo do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Allan em jogo do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/01/2025 16:59 | Atualizado 23/01/2025 18:53

Rio - Nesta quinta-feira (23), a ex-mulher do volante Allan, do Flamengo, Jordana Holleben, registrou um boletim de ocorrência contra o atleta, pois ele teria invadido a casa em que ela e os filhos moram, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A informação foi dada primeiro pelo EXTRA. Em contato com o jornal O Dia, a Polícia Militar emitiu a seguinte nota: "A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que, nesta quinta-feira (23/1), equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionada para checar o que seria uma ocorrência de violência contra a mulher na Rua Pedro Teixeira. No local, os policiais localizaram as partes. A solicitante optou por não proceder à delegacia naquele momento".

No Flamengo, o volante prestou esclarecimentos e apresentou um vídeo do ocorrido. Como o entendimento é de uma questão pessoal, o clube não se manifestará publicamente.

A reportagem também entrou em contato tanto com a assessoria de Allan quanto com a de Jordana. A nota será atualizada em caso de retorno.

De acordo com a ocorrência, Jordana afirmou que o volante "entrou na residência, a empurrou e retirou as crianças, sem combinar com ela previamente, e as levou com ele". A PM chegou a encontrar Allan, mas ele disse aos policiais que buscou os filhos "apenas para tomarem sorvete no interior do condomínio".