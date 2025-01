Ex-jogadores do Flamengo relembram história de treino sob comando de Xuxa - Divulgação / Globo

Publicado 23/01/2025 15:17

Rio - Uma história inusitada marcou o ano do centenário do Flamengo. Em 1995, quatro jogadores foram surpreendidos e tiveram que dançar e malhar junto com a apresentadora Xuxa. O programa "Esporte Espetacular" faz uma viagem no túnel do tempo, neste domingo (26), a partir das 11h10 (de Brasília), e relembra esse momento.

Charles Guerreiro, Emerson, Mazinho Oliveira e Agnaldo Liz foram os jogadores escolhidos para participarem do quadro "Malhaxão", comandados pela "Rainha dos Baixinhos". Após 30 anos, o vídeo se tornou um viral nas redes sociais. O apresentador Lucas Gutierrez promoveu um encontro entre três dos quatro atletas.

"Foi ótimo termos conseguido promover o reencontro de três dos quatro jogadores do Flamengo que malharam com a Xuxa em 1995. Demos muitas risadas com eles lembrando de como chegaram lá e não sabiam de nada. Na verdade, eles só sabiam que iam conhecer a Xuxa e participar de uma gravação, mas no final das contas tiveram que fazer essa performance aeróbica, toda improvisada na hora, e se divertiram muito", disse o apresentador.

O quarteto do Flamengo não escapou das brincadeiras do elenco após o quadro ir para o ar em um dos programas da Xuxa, que era um sucesso de audiência na época. No reencontro dos ex-atletas, Lucas Gutierrez aproveitou para recriar o momento inusitado e se divertiu assim como a "Rainha dos Baixinhos".

"Óbvio que quando os companheiros viram o resultado tiraram sarro deles, mas originalmente todo mundo queria ir para a gravação. O que posso adiantar é que eles se divertiram bastante revendo as imagens e também por poderem se reencontrar, já que alguns deles não se viam há 15 anos. O final foi ainda mais divertido, porque eles toparam recriar os passos de dança”, adiantou o apresentador.