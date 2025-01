Cleber dos Santos comandou o Flamengo no início de Carioca - Paula Reis/Flamengo

Publicado 23/01/2025 00:59 | Atualizado 23/01/2025 01:07

Maranhão - Cleber dos Santos analisou a vitória do Flamengo sobre o Bangu por 5 a 0 no Estádio Castelão , em São Luís, nesta quarta-feira (22), pelo Campeonato Carioca. O técnico revelou que o combinado com o time era de explorar as jogadas pelo lado do campo e fazer triangulações diante do Alvirrubro. Ele também explicou a opção de colocar o atacante Felipe Teresa na vaga do volante Fabiano mais perto do fim do primeiro tempo. O Rubro-Negro, cabe lembrar, atuou com um a mais desde os nove minutos, quando Moretti foi expulso.

"Nós estudamos a equipe do Bangu por meio do nosso departamento de análise. Trouxemos essas informações do scout para o nosso plano de jogo. Na preleção, combinamos com os atletas o que deveria ser feito, especialmente explorar o jogo pelo lado do campo, com as triangulações. Conseguimos ser bastante efetivos nesse momento do jogo", disse.

"O momento da expulsão nos empurrou para frente. Já tínhamos criado algumas boas oportunidades. A entrada do Felipe Teresa no lugar do Fabiano foi justamente para termos mais um jogador no setor ofensivo, porque não precisávamos de mais um jogador no setor de criação. Precisávamos de um jogador mais próximo do Carlinhos. E trouxemos o Guilherme, que tem uma qualidade muito grande de passe, teve participação dele no gol e nas assistências. Nossa ideia foi ocupar um pouco mais no setor ofensivo para a gente ganhar um volume de jogo maior ali", completou.

O treinador também fez um balanço deste início de Campeonato Carioca e pontuou que foi um grande aprendizado para todos. O Rubro-Negro iniciou o Estadual com um time alternativo, formado principalmente com jogadores jovens. O próprio Cleber dos Santos é o comandante da equipe sub-20.

"Foi um grande aprendizado tanto para nós da comissão técnica quanto para os atletas essa passagem pelo profissional para que eles realmente tivessem a ideia do que é representar o Flamengo no profissional. Tivemos bons jogos com jogos do Campeonato Carioca. Conseguimos debutar vários atletas, alguns fizeram gols com a camisa do Flamengo ela primeira vez. Isso é de grande valia para formação de todos esses meninos da categoria sub-20".

Com o resultado desta noite, o Fla venceu pela primeira vez no Campeonato Carioca 2025. O Rubro-Negro somava duas derrotas e um empate em três jogos antes do jogo desta noite.

"A gente faz uma análise de todos os jogos. O resultado realmente não estava acontecendo, e estávamos incomodados com isso. Mas a gente estava conseguindo criar boas oportunidades. Nós criamos, nos últimos três jogos, mais de 30 chances de gol, mas não estávamos sendo efetivos. No jogo de hoje, tivemos um pouco mais de tranquilidade no momento da definição", pontuou Cleber dos Santos.

"E não é porque vencemos por 5 a 0 que está tudo certo e não é porque tivemos placares adversos que estava tudo errado. Temos que fazer uma análise criteriosa do que estava acontecendo. Nós, da comissão técnica, a direção e o setor de analise. Fazer uma crítica individual e coletiva de tudo o que aconteceu aqui nessa passagem pelo Nordeste", concluiu.

Agora, o Fla, que chegou aos quatro pontos, vira a chave para a quinta rodada da Taça Guanabara. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Volta Redonda no Mané Garrincha, em Brasília. O confronto marcará o retorno do elenco principal.