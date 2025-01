Vitão está na mira do Flamengo - Divulgação / Internacional

Publicado 22/01/2025 12:53

Perto de acertar com Danilo para reforçar sua zaga, o Flamengo segue interessado na contratação de Vitão, do Internacional. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, mesmo com o provável acerto com o jogador da Juventus, o defensor colorado segue na mira do Rubro-Negro.



O principal trunfo do Flamengo na negociação é o desejo de Vitão e seus empresários, que gostaram a proposta de cinco anos. Representantes do jogador devem se reunir com a diretoria do Internacional nos próximos dias.



Vitão é um velho conhecido de José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Os dois trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o jogador era visto com perfil ideal para o time carioca neste momento.



No Internacional desde 2023, Vitão já acumula 102 jogos com a camisa colorada e está cobiçado no mercado. Recentemente, o Betis, da Espanha, também tentou sua contratação, mas as conversas não avançaram.