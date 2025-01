Diego Alves foi bicampeão da Libertadores pelo Flamengo - Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia

Diego Alves foi bicampeão da Libertadores pelo FlamengoClever Felix/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 21/01/2025 15:13

Rio - Bicampeão da Libertadores pelo Flamengo, Diego Alves anunciou sua aposentadoria nesta terça-feira (21), aos 39 anos. O goleiro estava sem clube desde abril do ano passado, quando deixou o Celta de Vigo sem entrar em campo em jogos oficiais.

Revelado pelo Atlético-MG, Diego consolidou sua carreira jogando em clubes da Espanha, como Almería e Valencia. Por lá, se notabilizou por ser uma grande pegador de pênaltis, defendendo, inclusive, cobranças de Messi e Cristiano Ronaldo.

Em 2017, chegou ao Flamengo, onde teve a passagem mais vitoriosa de sua carreira. Ao todo, foram 217 jogos e 11 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e três estaduais.

Reserva em 2022, último ano de sua passagem pelo Rubro-Negro, não teve seu contrato renovado pelo clube carioca. No início de 2023, acertou com o Celta de Viga, mas rescindiu com o clube após apenas 65 dias por conta de uma grave lesão no joelho.