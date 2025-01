Flamengo tenta evitar pior início do Carioca em sua história - Paula Reis/Agência O Dia

Publicado 21/01/2025 08:30 | Atualizado 21/01/2025 08:34

Rio - O Flamengo segue sem vencer no Carioca de 2025. Com apenas um ponto em nove disputados, o Rubro-Negro é o penúltimo colocado e busca a reabilitação diante do lanterna Bangu, nesta terça-feira (22), às 19h (de Brasília), em São Luís (MA), pela 4ª rodada da Taça Guanabara, para evitar o pior início de sua história no estadual.

O jogo contra o Bangu será o último do time alternativo. Nos primeiros três jogos do Carioca, o Flamengo foi derrotado por Boavista e Nova Iguaçu, além de empatar com o Madureira. Ou seja, fez um de nove pontos possíveis. Em caso de derrota para o Alvirrubro, seria a primeira vez na história que o Rubro-Negro somaria um ponto nas primeiras quatro rodadas do estadual.

O pior início do Flamengo no Carioca aconteceu em 1931, quando foi derrotado nas primeiras três partidas — com direito a goleadas para Botafogo (5 a 1) e Vasco (7 a 0). O Rubro-Negro também ficou sem vencer os primeiros três jogos em 1950, 2002 e 2006. O jejum de vitórias em 1931 e 1950 terminou na quarta rodada, enquanto em 2002 foi na sexta partida e em 2006 no quinto compromisso.

Em 2002 e 2006, a campanha do Flamengo é igual a atual: um empate e duas derrotas nos primeiros três jogos. Em 2002, o Rubro-Negro empatou a quarta partida, somando assim o seu segundo ponto, e venceu somente na sexta rodada. Já em 2006, também empatou o quarto jogo e encerrou o jejum na quinta rodada. Ou seja, sempre fez pelo menos dois pontos nos primeiros quatro duelos do Carioca.