Juninho, do Flamengo, em entrevista coletiva no Ninho do Urubu - Reprodução/FLATV

Juninho, do Flamengo, em entrevista coletiva no Ninho do UrubuReprodução/FLATV

Publicado 21/01/2025 16:18

Rio - Primeiro reforço anunciado pelo Flamengo em 2025, o atacante Juninho foi apresentado na tarde desta terça-feira (21) no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Rubro-Negro. O jogador foi ao gramado e recebeu das mãos do diretor José Boto a camisa de número 23.

Em seguida, Juninho seguiu para a sala de imprensa para entrevista coletiva. Logo na primeira pergunta, disse que foi pego de surpresa com o interesse do clube e não pensou duas vezes para aceitar a oferta - ele tinha negociações com o Sevilla, da Espanha.

"Eu não estava acreditando quando meus agentes comentaram que o Flamengo estava interessado em mim. Eu sei de toda a situação, todo jogador quer estar aqui pelo momento do clube. Eu não pensei nem duas vezes (...) Eu acompanho o Flamengo. Eu vi muitos boatos de jogadores de grandes nomes vindo para cá. Lógico que fiquei super surpreendido com meu nome estar aqui. Eu acho que não é por acaso que estou aqui. Se estou aqui, sou capacitado para estar aqui."



O novo contratado do clube da Gávea, considerado reposição após a saída de Gabigol, evitou comparações com o ídolo recente do Flamengo e destacou o desafio de disputar posição na temporada com Pedro.

"Eu não tenho o que falar dele (Gabigol). O que ele fez aqui é visível para todos. Eu acompanhei e sei o que ele fez. Eu tenho muito respeito por ele. Ele tem um legado no clube que é difícil de apagar. Mas eu sou apenas mais um trabalhador para ajudar a minha equipe", iniciou.

"Eu encaro isso como um grande desafio na minha vida. Estou aqui para ajudar o Flamengo. Não tem jogador maior do que o Flamengo. Dentro ou fora do campo, seja em qualquer função que for. Eu respeito e admiro o Pedro. Ele é o 9 da nossa seleção para mim. Eu quero estar aqui pelo menos para ajudar", completou.

Juninho chegou ao Rio de Janeiro na última semana e iniciou os trabalho no CT enquanto o restante do elenco principal seguia em pré-temporada nos Estados Unidos. Ele não foi para a pré-temporada e seguiu a preparação no Rio. O atacante revelou ter acompanhado a equipe e afirmou que tem espaço para colaborar.

"Eu assisti o jogo e acredito que me encaixo muito bem na equipe. Eu estou muito feliz e motivado por estar aqui. É o Flamengo (sobre a escolha). Não tem motivação a mais. Recebi outros convites para voltar para cá no passado, mas eu não quis porque eu não queria realmente voltar par ao Brasil. Acho que é o sonho de qualquer jogador estar aqui", destacou.

Veja outras respostas de Juninho, novo reforço do Flamengo:

Características



"Depende do modelo, depende do time. Depende do treinador de como ele quer a função. Eu não vejo dificuldade em jogar aberto ou centralizado. Mas eu prefiro sim estar centralizado por ficar mais perto do gol. Mas estou a procura de ajudar o time, defendendo, atacando, assistência ou fazendo gol. Minhas características são a velocidade, pressão em cima dos centrais. Filipe e Boto me acompanham e sabem da minha capacidade."

Referências que tem do clube

"Flamengo é Flamengo desde quando eu sou criança. Sempre ouvi falar de Flamengo. Eu não tenho muito o que dizer desse clube. De uns anos para cá estamos vendo a grandeza, brigando por tudo, sendo campeões. É reconhecido fora do Brasil também. Lá no Azerbaijão, se perguntar um time do Brasil vão dizer o Flamengo. Isso pesa e eu ser brasileiro também."

Comparações de calendário



"O mais difícil é o calendário porque, para mim, futebol é 11 contra 11 em qualquer lugar do mundo. O Qarabag é um time que está sempre disputando Liga Europa e Liga Europa não é qualquer competição. Estávamos sempre enfrentando time grande. Eu estou pronto para esse momento, estou preparado para isso. Tenho aval do Boto e do Filipe."