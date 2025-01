Torcida do Flamengo no Maracanã - Paula Reis / Flamengo

Rio - O Maracanã já tem data para voltar a receber jogos. O estádio será aberto pela primeira vez em 2025 na partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa, no dia 30 de janeiro, pelo Campeonato Carioca.

Desde o fim do ano passado, o Maracanã estava fechado para uma reforma no gramado, o que obrigou Flamengo e Fluminense a mandarem suas partidas em outros locais. O Rubro-Negro disputou os três primeiros jogos do Carioca no Nordeste e se despedirá da região nesta quarta-feira (22), contra o Bangu, em São Luís, no Maranhão.

No caso do Fluminense, o reencontro deve acontecer no dia 2 de fevereiro, contra o Boavista, pela sexta rodada do Carioca.

Nesta terça (21), a dupla Fla-Flu anunciou que irá leiloar, no dia 31 de janeiro, 11 camarotes do Maracanã, com preços que vão de R$ 560 mil por uma até R$ 6,1 milhões por três temporadas. Os clubes esperam arrecadação superior a R$ 60 milhões no ano.