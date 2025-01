Danilo em treino pela Juventus - Divulgação / Juventus

Publicado 21/01/2025 15:00

Rio - O lateral-direito Danilo, de 33 anos, está mais perto de acertar com o Flamengo. De acordo com informações do jornalista Gianluca Di Marzio, o brasileiro rejeitou uma proposta do Napoli e topou atuar no Rubro-Negro, retornando ao seu país de nascimento.

A decisão de Danilo teria ocorrido por conta do desejo dos seus familiares. O defensor, que atuou na última temporada pela Juventus, foi liberado para deixar a Velha Senhora após seis anos na equipe de Turim.

Danilo, que fez parte do elenco da seleção brasileira na última Copa do Mundo, deverá atuar como zagueiro no Flamengo. A chegada do veterano ao Rubro-Negro é para suprir a transferência de Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro.

Revelado pelo América-MG, Danilo ficou famoso no Brasil pelo Santos, clube que defendeu de 2010 a 2011. No mesmo ano se transferiu para o Porto, passou ainda pelo Real Madrid, pelo Manchester City até ser contratado pela Juventus.