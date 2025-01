Jorginho durante treino do Arsenal - AFP

Publicado 22/01/2025 10:55

Rio - Apesar do interesse mútuo, Flamengo e Jorginho esfriaram a negociação nos últimos dias. As partes ainda não entraram em acordo quanto aos valores, com o volante do Arsenal, da Inglaterra, tendo feito pedida considerada muito elevada pela diretoria rubro-negra.

O Flamengo ofereceu cerca de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) em luvas e salários pelos três anos de contrato com o experiente jogador de 33 anos. Jorginho, por sua vez, quer 13 milhões de euros (R$ 82 milhões) pelo mesmo período. As informações são do site "ge".

Com o impasse, Jorginho ainda não entrou em contato com o Arsenal para buscar uma rescisão imediata. O clube inglês, vice-líder de Premier League, a pedido do técnico Arteta, pode oferecer uma renovação por mais um ano.

Jorginho deseja mais minutos em campo e vê o futebol brasileiro como uma ótima oportunidade. Com vpinculo até o fim de junho com os Gunners, ele está livre para assinar um pré-contrato.