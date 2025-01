Everton Cebolinha em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Everton Cebolinha em treino do FlamengoGilvan de Souza / CRF

Publicado 22/01/2025 20:45

Rio - Em recuperação, Everton Cebolinha contou que tem feito trabalhos específicos e individualizados para a parte física. O atacante do Flamengo não disputa uma partida desde o empate com o Palmeiras por 1 a 1, no dia 11 de agosto de 2024. Na ocasião, ele sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e precisou passar por cirurgia

"Tenho feito trabalhos específicos e individualizados para a parte física. Foram cinco meses. Não vai ser tão rápido que vou aprimorar a parte física, mas a gente tem feito esse trabalho bem individualizado e tem dado muito resultado para que possa ser entregue para o professor Filipe (Luís) 100%", disse o jogador, em entrevista à "FlaTV".

Por causa do processo de recuperação, Everton Cebolinha ficou de fora da pré-temporada do elenco principal do Flamengo nos Estados Unidos . O atacante permaneceu no Brasil para realizar trabalhos em tempo integral.

"No primeiro momento, fiquei triste de não acompanhar o grupo no início da pré-temporada, mas, para mim, foi fundamental porque pude individualizar bem aquilo que precisava, com trabalho de força e trabalhos bem específicos. Nesses dez dias, vejo que tem dado resultado. Foi muito importante esse período, e a gente conseguiu individualizar bem, fazer os trabalhos em tempo integral. Isso me condicionou mais ainda para que pudesse estar voltando agora na melhor forma", contou o atacante.

Em meio a esse processo, o Cebolinha voltou aos treinos com o grupo na última terça-feira. Ele lembrou do período em que esteve ausente e comemorou o retorno às atividades ao lados dos companheiros.

"Fico muito feliz de estar sendo integrado nesse restante de pré-temporada. Creio que a gente está se preparando bem. O ano vai nos trazer muitos desafios, e a gente tem se preparado bem mental e fisicamente. Creio que a gente vai dar resultado", comemorou Cebolinha.

"Foram dias difíceis, meses difíceis. Imaginava todo dia minha volta. Estar voltando com o grupo é muito importante também. Estava com saudade de cada um, passei pelo trote. Nem era para passar, mas fiz questão para reconectar com o grupo. Foi muito importante, e tenho me sentido muito bem, em casa novamente com meus companheiros. Espero que esse ano possa ajudar mais ainda", completou.