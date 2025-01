Carlinhos se destacou na vitória do Flamengo sobre o Bangu - Paula Reis / CRF

Publicado 22/01/2025 21:40 | Atualizado 22/01/2025 21:40

Maranhão - Carlinhos comemorou a primeira vitória do Flamengo no Campeonato Carioca, que veio na partida contra o Bangu , mas segurou a empolgação. Após o 5 a 0 sobre o Alvirrubro, o centroavante destacou que o time não fez mais do que a obrigação dentro de campo. Além disso, valorizou o retorno do grupo ao Rio, depois de duas semanas de jogos no Nordeste.

"Motivo de muita alegria. A gente tem que dar honras e glórias a Deus por mais essa vitória com a camisa do Flamengo, que é o mais importante. Uma instituição que a gente respeita muito. Então, não fizemos mais do que nossa obrigação. Ganhamos o jogo, ganhamos bem. Agora é só relaxar um pouco, ir para casa agora. Já estamos 12 ou 13 dias fora. Ver nossa família e é isso. Voltar com a cabeça tranquilo que fizemos nosso papel", disse Carlinhos, ao "Premiere".

Ele, aliás, anotou dois dos cinco gols do Flamengo na partida. Felipe Teresa, Wallace Yan e Guilherme fizeram os demais para o Rubro-Negro.



O Fla volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Volta Redonda no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida, que deve marca a estreia do elenco profissional, é válida pela quinta rodada da Taça Guanabara.