Vinicius Souza é jogador do Sheffield UnitedSheffield United / Divulgação

Publicado 23/01/2025 11:42 | Atualizado 23/01/2025 12:48

Flamengo e atualmente no Sheffield United, da Inglaterra. A ideia seria contratá-lo por empréstimo de seis meses para a disputa do Super Mundial de Clubes, que será realizado entre junho e julho, nos Estados Unidos. Rio - O Palmeiras busca mais reforços para a temporada de 2025. Segundo a "ESPN", o Alviverde tem interesse na contratação de Vinicius Souza, ex-jogador doe atualmente no Sheffield United, da Inglaterra. A ideia seria contratá-lo por empréstimo de seis meses para a disputa do Super Mundial de Clubes, que será realizado entre junho e julho, nos Estados Unidos.

Vinicius Souza foi vendido para o Sheffield United por 12,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 77 milhões). Para contratá-lo em definitivo, o Palmeiras precisará ultrapassar este valor. Porém, a quantia é considerada alta e, por isso, a diretoria alviverde pretende tentar um empréstimo curto para superar a concorrência de outros times europeus.

O jogador também é namorado da cantora Anitta, mas nesta quarta-feira (22) ele e a cantora pararam de seguir nas redes sociais, resultando em rumores de um término da relação.

O meio-campista do Sheffield vê a competição internacional com bons olhos. O Flamengo garantiu a vaga no Super Mundial por causa do título da Libertadores de 2022. O Rubro-Negro é um dos cabeças de chave e está no Grupo D, junto com Espérance de Tunis, da Tunísia; Chelsea, da Inglaterra; e León, do México.

Formado na base do Flamengo, Vinicius Souza está na Europa desde outubro de 2020, quando foi vendido para o Grupo City por 2,5 milhões de euros (R$ 16,3 milhões na época). O meia já teve passagens por equipes da Bélgica e Espanha, e defende o Sheffield United desde 2023.