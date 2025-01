Ao lado do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, José Boto oficializou seu vínculo com o Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 23/01/2025 15:45

Rio - Flamengo e José Boto oficializaram nesta quinta-feira (23) o vínculo entre as partes até o final de 2026. O diretor foi contratado para comandar o departamento de futebol profissional e de base do clube na gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Na manhã desta quinta-feira (23), o presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, Bap, esteve com o diretor técnico de futebol do clube, José Boto. Na presença do vice-presidente de Administração, Marcos Motta, os dois formalizaram o vínculo do português com… pic.twitter.com/HxodOXnUpH — Flamengo (@Flamengo) January 23, 2025

A assinatura do contrato só foi feita quase um mês de sua chegada ao Rio devido à pré-temporada do Rubro-Negro nos Estados Unidos. Os trâmites foram finalizados às vésperas da ida para o país e o português preferiu deixar que a formalização fosse feita apenas após a viagem.

Até o momento, Boto só contratou um reforço como diretor executivo de futebol do Fla: o atacante Juninho. Porém, mantém negociações com outros três jogadores, como o zagueiro Vitão, do Internacional; o lateral-direito Danilo, da Juventus, e o volante Jorginho, do Arsenal.