O diretor José Boto e o presidente do Flamengo, Bap, promoveram grande mudança nas categorias de base, no Ninho do Urubu - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 16/01/2025 15:00 | Atualizado 16/01/2025 15:21



A nova gestão promoveu mais uma grande mudança no futebol do Flamengo . Depois do departamento médico, as demissões chegaram às categorias de base, com mais de 50 pessoas desligadas nesta quinta-feira (16), entre funcionários, técnicos e jogadores. A informação é do canal 'Flazoeiro',confirmada pela reportagem de O Dia.

Desde que chegou ao clube, o novo diretor, José Boto, vinha avaliando cada setor para promover as mudanças. E a base é uma das prioridades do português, que deseja focar no talento e não na força física.



"O Clube de Regatas do Flamengo informa que está promovendo uma reestruturação estratégica nas categorias de base, com o objetivo de fortalecer ainda mais o seu papel como formador de grandes talentos do futebol, uma marca do DNA Rubro-Negro", diz parte da nota oficial.



Diante disso, houve a necessidade de reestruturação. Tanto para o objetivo de priorizar a nova visão para as categorias inferiores quanto para reduzir o quadro de funcionários, já que foram identificadas funções parecidas para mais de uma pessoa.



Técnicos das categorias sub-11 a sub-16 foram demitidos, assim como Raphael Bahia, que comandou a equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior e o time B sub-20. Coordenadores das categorias também. E 30 jogadores foram dispensados.



"Essas mudanças estruturais visam alinhar as categorias de base do clube à filosofia de trabalho adotada no futebol profissional, garantindo uma integração vertical das ideias e padronização do modelo de jogo. A reformulação ainda inclui a adoção de práticas mais modernas, replicadas nos principais clubes do mundo, com foco na otimização de processos, funções e elencos", completa a nota oficial rubro-negra.