Time alternativo do Flamengo estava unido, mas decepcionou depois que a bola rolou em João PessoaDIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Publicado 16/01/2025 20:36

Campina Grande - O Flamengo segue sem vencer no Campeonato Carioca. Na noite desta quinta-feira (16), o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Madureira, no Estádio Amigão, na Paraíba, em jogo sem grandes emoções. Os gols saíram apenas no segundo tempo: Thiaguinho fez para o clube da Gávea, enquanto Marcelo, de pênalti, empatou para o time da Zona Norte nos minutos finais.

Com o empate, o Flamengo conquistou seu primeiro ponto no Campeonato Carioca e ocupa a nona colocação. O time volta a campo no domingo (19), às 21h (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, em São Luís, no Maranhão.

As duas equipes protagonizaram um primeiro tempo sonolento e incapaz de empolgar os poucos torcedores que compareceram ao Amigão — foram apenas 3614 presentes. O Madureira conseguiu começar a partida melhor, com uma marcação eficiente e que dificultou o jogo do Flamengo. Porém, após os primeiros minutos, o Rubro-Negro conseguiu reequilibrar o jogo, apostando sempre nas bolas longas.

Apesar da primeira etapa ter sido de poucas emoções, as melhores chances foram do Flamengo. O time da Gávea esteve perto de abrir o placar com Lorran, de cabeça, e Thiaguinho, mas faltou ajustar a mira. Os primeiros 45 minutos chegaram ao fim com os goleiros sequer sendo acionados.

Mesmo sem alterações, o Flamengo voltou com uma nova postura no segundo tempo e tomou conta da partida. Nos primeiros minutos, Lorran teve duas chances para abrir o placar, mas parou em boas defesas de Mota. Depois, Carlinhos também ganhou uma oportunidade, mas o goleiro do Madureira levou a melhor mais uma vez.

Após a pressão inicial, o Flamengo conseguiu chegar ao gol aos 20 minutos. Thiaguinho aproveitou um corte errado da zaga do Madureira e encheu o pé para abrir o placar para o Rubro-Negro em Campina Grande.

Com o placar inaugurado, o Flamengo diminuiu o ritmo e viu o Madureira arriscar para tentar chegar ao empate. Apesar dos poucos espaços, o time do subúrbio conseguiu marcar com Arthur. Porém, a arbitragem assinalou impedimento do zagueiro.

Nos minutos finais, o Flamengo foi castigado por não ter conseguido manter a pressão. Com ajuda do VAR, o árbitro assinalou pênalti para o Madureira em disputa de Zé Welinton e Isaias. Na cobrança, Marcelo empatou e deu números finais à partida.

MADUREIRA X FLAMENGO

Local: Estádio Amigão (Campina Grande-PB)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira

MADUREIRA: Mota, Celsinho (Isaías), Marcão, Arthur e Evandro; Matheus Lira (Wallace), Wagninho, Marcelo e Renato Henrique (Flávio Souza); Minho e Jefferson Victor (Marquinho Carioca). Técnico: Daniel Neri.

FLAMENGO: Dyogo Alves, Daniel Sales, Cleiton, Pablo e Zé Welinton; Fabiano (João Alves), Rayan Lucas, Thiaguinho (Shola) e Lorran; Guilherme Gomes (Wallace Yan) e Carlinhos (Felipe Teresa): Técnico: Cléber dos Santos.

Cartões amarelos: MAD: Matheus Lira e Evandro; FLA: Fabiano

Gol: FLA: Thiaguinho (20'/2ºT); MAD: Marcelo (44'/2ºT)