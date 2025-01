Thiaguinho fez o gol do Flamengo no empate com o Madureira - Reprodução

Thiaguinho fez o gol do Flamengo no empate com o MadureiraReprodução

Publicado 16/01/2025 21:30

empate em 1 a 1 com o Madureira, na noite desta quinta-feira (16), Thiaguinho lamentou pela equipe não ter conseguido segurar a vitória até o fim. Apesar da felicidade por ter marcado, o meia reclamou da arbitragem e afirmou que o lance do pênalti que resultou no gol de empate foi "duvidoso". Rio - Autor do gol do Flamengo no, na noite desta quinta-feira (16), Thiaguinho lamentou pela equipe não ter conseguido segurar a vitória até o fim. Apesar da felicidade por ter marcado, o meia reclamou da arbitragem e afirmou que o lance do pênalti que resultou no gol de empate foi "duvidoso".

"Estou muito feliz pelo gol, mas triste pelo resultado. Não era o que a gente queria. Lutamos até o final, mas em um lance muito duvidoso, fomos infelizes e levamos o gol. Mas o time lutou até o final. Agora é ver o que fizemos de bom e o que fizemos de errado para poder ajustar e conseguir o resultado positivo na próxima partida", disse Thiaguinho ao Premiere.

Com o empate, o Flamengo conquistou seu primeiro ponto no Campeonato Carioca e ocupa a décima colocação. O time volta a campo no domingo (19), às 21h (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, em São Luís, no Maranhão.