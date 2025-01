Jorge Jesus e Filipe Luís - Divulgação/Flamengo

Publicado 15/01/2025 17:49

Estados Unidos - Atacante do Flamengo, Michael destacou semelhanças nos trabalhos de Jorge Jesus e Filipe Luís. Em entrevista nesta quarta-feira (15) nos Estados Unidos, onde o clube faz a pré-temporada, o camisa 30 fez uma comparação entre seu atual técnico e o treinador português, com quem trabalhou no Rubro-Negro e no Al-Hilal.

"Quando cheguei (no Al-Hilal), peguei a bola e toquei para trás, e o Jesus disse: “Se fosse para tocar para trás eu tinha trazido outro”. Isso alimentava minha energia de querer sempre atacar e, às vezes, tomava decisões erradas. Chegava na cara do gol com as pernas cansadas. Com o tempo aprendi que tem que saber os momentos que dá para ir. Trabalhei com ele de novo agora. Lá no Hilal ele me deixava numa posição mais vantajosa, dava liberdade e eu não ia em todas", afirmou Michael.

"O Filipe só é mais jovem, mas quer ganhar. Os treinos tem fundamentos parecidos com o do Mister. A mesma gana de conquistar títulos e construir história. Ele foi um p*** atleta e agora quer ser como treinador. Todo dia leva para a parte do mental e do físico. A única diferença é a idade. Se continuar assim, Filipe vai ser tão vitorioso ou mais. Ele não é o dono da razão, é apto a ouvir. Pessoas assim se equivocam menos e aprendem mais", completou.

Michael também voltou a falar sobre a depressão que enfrentou. O atacante destacou a importância de ajuda psicológica para os jogadores.

"Meu coração está em paz. Não estou velho (risos), mas mais maduro. Único conselho que eu daria para o meu eu do passado é: “faça terapia que vai te ajudar”. Teve um momento que eu queria sair do Hilal, tinha acordo com outro clube, perdi minha mãe e minha avó em poucos dias, e estava mal. Queria sair, e eles falaram que iam me ajudar. Mas eu não estava rendendo, estava mal mentalmente e falei que precisava levar meu psiquiatra para trabalhar comigo. Ele saiu do Brasil, ficou comigo algumas semanas na Arábia e me ajudou muito, ajudou minha equipe e minha família também. Eu não queria ficar porque sentia que estava roubando o clube, que não estava rendendo, mas eles confiaram", relatou o jogador.

"Ganhar dinheiro não é fácil, dobra os problemas. Meu conselho para os jovens é “façam terapia e se preparem para isso”, finalizou.

Nos Estados Unidos, o Flamengo entra em campo no próximo domingo (19), contra o São Paulo, às 17h (de Brasília), pela FC Series.