Bandeira do FlamengoFoto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Publicado 14/01/2025 22:22

Rio - Na noite desta terça-feira (14), Salão Nobre da sede da Gávea, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o contrato de patrocínio de um ano com a Shopee. A empresa do varejo digital estampará a marca nas mangas das camisas de jogo, treino e aquecimento dos times principais masculino e feminino. Além disso, aparecerá também nos shorts da equipe de basquete.

Com o acordo, o Rubro-Negro receberá um valor na casa dos R$ 12 milhões. O mesmo espaço da camisa, até 2024, custou R$ 10 milhões à Kwai, antiga parceira do clube.

A reunião aconteceu com o modelo híbrido de participação, presencial e online. 258 conselheiros marcaram presença no Salão Nobre e 140 participaram do encontro de forma remota.