Rossi em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Rossi em treino do FlamengoGilvan de Souza / CRF

Publicado 13/01/2025 23:12 | Atualizado 13/01/2025 23:16

Rossi não vê revanche no clássico com o Botafogo na Supercopa Rei. Na entrevista coletiva desta segunda-feira (13), o goleiro do Flamengo projetou a partida e mostrou que deixou as derrotas para o rival no último Brasileirão para trás. Na edição passada do campeonato, o Rubro-Negro perdeu por 2 a 0 no primeiro turno e por 4 a 1 no segundo.

fotogaleria

"Acho que não. Futebol sempre dá revanche, mas não tem sentido falar de revanche porque o ano passado já acabou, começou um novo ano. Temos nossos objetivos para esse ano", disse Rossi.

"Todo jogo é importante. Temos uma final da Supercopa pela frente, o jogo mais importante no começo do ano. A gente está aqui para se preparar da melhor maneira para chegar na melhor forma. Vai ser um ano decisivo, um ano difícil, com muitos jogos e competições. Botafogo fez um grande ano em 2024, mas 2025 é um novo ano que começa. A gente vai se preparar da melhor forma para vencer", completou.

A Supercopa 2025 colocará frente a frente o atual campeão do Brasileirão (Botafogo) e o atual campeão da Copa do Brasil (Flamengo). As duas equipes medirão forças no dia 2 de fevereiro (domingo), no Mangueirão, em Belém.

Análise de 2024

Na conversa com os jornalistas, Rossi também fez um balanço da temporada passada. Apesar do título da Copa do Brasil, ele mostrou insatisfação com o desempenho do Fla na Libertadores e no Brasileirão. Na competição continental, o Rubro-Negro não foi páreo para o Peñarol e caiu nas quartas. No campeonato nacional, ficou em terceiro, com 70 pontos - nove do líder, Botafogo.

"Cada um sempre tem que se preparar da melhor maneira para evoluir. Ano passado ficamos um pouco insatisfeitos com as performances que tivemos na Libertadores e no Brasileiro. Tivemos chances de chegar mais perto, mas o ano 2025 começa com novos objetivos, sempre pensando em evoluir para melhorar. Pessoalmente, posso falar isso, quero melhorar sempre. A cada dia quero continuar melhorando e dar também muita confiança aos meus companheiros", pontuou.

Treinos nos EUA





O elenco principal do Flamengo realiza pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira (13), o grupo realizou atividades às 9h30 (11h30 de Brasília) e às 17h (19h de Brasília). No dia 19 (domingo), o time fará um amistoso com o São Paulo pela FC Series.