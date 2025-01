Jorginho em ação pelo Arsenal - Glyn Kirk/AFP

Jorginho em ação pelo ArsenalGlyn Kirk/AFP

Publicado 13/01/2025 16:23

Rio - O Flamengo está negociando a contratação do volante Jorginho, do Arsenal. De acordo com o "ge", o Rubro-Negro tenta a liberação sem custos do jogador, que tem contrato com o time inglês até junho.

As conversas entre as partes já foram iniciadas e o time carioca está estudando uma proposta para fazer por Jorginho. A ideia é oferecer um contrato de três anos, período que já foi passado ao jogador.

Como tem apenas mais seis meses de contrato, Jorginho já está livre para assinar um pré-contrato. Porém, o desejo do Flamengo é ter o atleta de imediato. Se a liberação do Arsenal não acontecer, o Rubro-Negro não irá esperar a chegada do brasileiro no meio do ano.

A expectativa é de que Jorginho consiga o aval do Arsenal, já que possui boa relação com os dirigentes ingleses. Em ocasiões anteriores, o volante ouviu do clube que seria liberado caso recebesse uma proposta que lhe agradasse, até pela economia que os Gunners teriam com seu salário.

Jorginho vê um retorno ao Brasil com bons olhos. O jogador já conversou com Filipe Luís e o diretor de futebol, José Boto, e ouviu que será de extrema importância para o projeto do Flamengo em 2025.



Nesta temporada, Jorginho disputou 18 jogos, sendo 10 como titular. Naturalizado, o volante foi campeão da Euro 2021 pela seleção italiana e também teve passagens de destaque por Napoli e Chelsea.