Juninho Vieira está na segunda temporada pelo Qarabag, do AzerbaijãoDivulgação / Qarabag

Publicado 13/01/2025 17:49

Rio - Primeiro reforço do Flamengo para a temporada, Juninho chegou ao Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira (13). O atacante passará por exames médicos nesta terça (14) e assinará contrato com o Rubro-Negro.

"Muito feliz de estar aqui", disse Juninho, à imprensa.

O Flamengo encaminhou a contratação do atacante brasileiro, que pertence ao Qarabag, nos últimos dias . O Rubro-Negro ofereceu 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) ao clube do Azerbaijão, que aceitou a proposta. Assim, ele foi liberado para viajar e chegou ao Aeroporto do Galeão nesta tarde.

A primeira proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) foi rejeitada. Para liberá-lo, o Qarabag pedia 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões). O Flamengo, no entanto, conseguiu um meio termo com o clube do Azerbaijão.

Juninho estava próximo de ser negociado pelo Qarabag com o Sevilla, da Espanha, mas o Fla entrou forte na negociação. A oferta do clube carioca é por um contrato de três anos.

O atacante ficou mexido com a ligação de Filipe Luís, que disse ao atacante que ele seria a principal contratação deste início da nova gestão do presidente Bap.