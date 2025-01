Flamengo deseja a contratação de Juninho - Diulgação / Qarabag

Flamengo deseja a contratação de JuninhoDiulgação / Qarabag

Publicado 10/01/2025 15:41 | Atualizado 10/01/2025 16:01

Rio - O Flamengo encaminhou a contratação do atacante Juninho. O Rubro-Negro ofereceu 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) e o Qarabag, do Azerbaijão aceitou. Agora, as partes estão discutindo detalhes finais para finalizar a operação. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

A primeira proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) foi rejeitada. Para liberá-lo, o Qarabag pedia 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões). Porém, o Flamengo conseguiu um meio termo por parte do clube do Azerbaijão.

Juninho estava sendo negociado pelo Qarabag com o Sevilla, da Espanha, mas o Flamengo entrou forte na negociação. A oferta do clube carioca é por um contrato de três anos. O atacante ficou mexido com a ligação de Filipe Luís, que disse ao atacante que ele seria a principal contratação deste início da nova gestão do presidente Bap.

Quem é Juninho?

O atacante de 28 anos pode jogar como centroavante ou pelos lados do campo. Ele viria para o lugar de Gabigol e teve o nome aprovado pelas características, como o drible em velocidade e o bom posicionamento em campo.

Foi revelado pelo Athletico-PR, onde pouco atuou, e tem passagens por empréstimo por GE Brasil, Novorizontino, Figueirense e Vila Nova, além de Portimonense e Estoril, de Portugal.



Na temporada 2020/21, foi em definitivo para o Chaves, clube português onde atuou até 2023, quando se transferiu para o Qarabag e faz a segunda temporada no Azerbaijão.