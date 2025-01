Pedro não entra em campo desde setembro, quando rompeu o ligamento do joelho esquerdo - Divulgação / Flamengo

Publicado 10/01/2025 18:54

Rio - O atacante Pedro animou os torcedores do Flamengo na tarde desta sexta-feira (10). O jogador, que se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, postou um vídeo fazendo embaixadinhas no CT e gerou euforia por um retorno próximo.

Pedro faz os movimentos sem dificuldade. Ela tenta acertar a bola nos módulos de uma estante e tem a companhia de um funcionário do clube, que celebra os acertos do camisa 9. pedro queixada pic.twitter.com/DbCHga0zs9 — out of context brasileirão (@oocbrsao) January 10, 2025 Nas imagens,. Ela tenta acertar a bola nos módulos de uma estante e tem a companhia de um funcionário do clube, que celebra os acertos do camisa 9.

Apesar da animação, os rubro-negros terão que esperar um pouco mais para ver Pedro em campo. O artilheiro não viajará com o elenco principal para os Estados Unidos e ainda não tem previsão para voltar aos gramados.