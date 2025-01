Lorran está na mira do futebol russo - Gilvan de Souza / Flamengo

Lorran está na mira do futebol russoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/01/2025 19:18

Rio - O CSKA, da Rússia, aumentou a oferta para contratar o meia-atacante Lorran, do Flamengo. Os russos acenaram com uma nova proposta de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,14 milhões), mas o Rubro-Negro recusou mais uma vez. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande.

o CSKA já tinha tentado a contratação do jovem de 18 anos por 4 milhões de euros (R$ 25 milhões). Os russos têm interesse em comprar 100% dos direitos econômicos do jogador. Antes,. Os russos têm interesse em comprar 100% dos direitos econômicos do jogador.

Atualmente, Lorran está no time alternativo do Flamengo que disputa as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Ele estendeu seu vínculo com o Fla até o fim de 2029, e sua multa rescisória agora é de 100 milhões de euros (R$ 613 milhões na cotação atual).

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (16), às 18h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Madureira, no Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. A partida é válida pela segunda rodada da Taça Guanabara.