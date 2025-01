Romário vê Pedro, do Flamengo, como o melhor camisa 9 para a seleção brasileira - Reprodução de vídeo

Publicado 15/01/2025 11:29

Romário não tem dúvidas de quem deveria ser o camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O Baixinho, um dos maiores goleadores da história do futebol, elogiou muito Pedro, do Flamengo , e, que se recupera de cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo, realizada em setembro.

"Por mais que tenha Raphinha jogando muito bem, Matheus Cunha na Inglaterra, o melhor 9 que temos no momento é o Pedro, maior fazedor de gols entre os jogadores brasileiros. E se voltar como ele estava antes da lesão, tenho certeza de que vai ser o nosso 9 titular", analisou Romário em participação no Charla podcast.



O ex-jogador, hoje presidente do America, inclusive, não concordou com Tite, que pouco utilizou Pedro na Copa de 2022, no Catar.



"Era para ser bem antes. Jogou pouco (na Copa), tem que jogar mais", completou.



Pedro vivia sua temporada mais artilheira na carreira, com 30 gols em 43 partidas em 2024, quando sofreu a grave lesão. Em processo de recuperação, ele ficou no Rio junto a Viña e Everton Cebolinha.

A expectativa no Flamengo é poder contar com o centroavante até maio, para que esteja em condições de disputar o Mundial de Clubes.