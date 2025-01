Neve tem atingido diversas cidades dos Estados Unidos em janeiro - Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Publicado 27/01/2025 09:56

Uma mulher de 43 anos morreu congelada no quintal de casa após levar o seu cachorro para fazer xixi em Ohio, Estados Unidos. Segundo as autoridades, a vítima, identificada como Eugenia Michele Wadman, estava vestindo "pijamas leves" quando saiu com o seu animal de estimação, a uma temperatura de -7ºC.

De acordo com informações do escritório do xerife do condado de Huron, o corpo dela "parecia ter caído e sofrido ferimentos consistentes" e estava coberto de neve. O caso aconteceu no último dia 19 de janeiro, mas foi revelado pelo jornal "WKYC" apenas no último sábado (25).

Policiais afirmaram que condições médicas de Eugenia podem ter contribuído para a sua morte e constataram que ela tentou rastejar no chão. O paradeiro do cão é desconhecido.

Diversas cidades dos Estados Unidos estão sendo atingidas por fortes nevascas. No sul do país, em Texas e Oklahoma, mais de 1 milhão de estudantes ficaram sem aulas por causa das condições climáticas, conforme publicou o "The Economic Times" em 10 de janeiro.