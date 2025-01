Ted Lasso é uma série britânica de grande sucesso - Reprodução/Apple TV

Ted Lasso é uma série britânica de grande sucessoReprodução/Apple TV

Publicado 27/01/2025 09:07

Um grupo criminoso é procurado em Londres, na Inglaterra, após saquear quatro casas que aparecem no cenário da série "Ted Lasso", da Apple TV. Os casos aconteceram nos últimos dois meses.

As residências ficam localizadas no bairro nobre de Richmond Green. Segundo o jornal britânico "The Sun", uma delas, inclusive, pertence ao músico Richard Ashcroft e foi arrombada no dia 29 de dezembro.

Alguns moradores da região suspeitam que serão as próximas vítimas já que, aparentemente, as casas invadidas foram visadas justamente por aparecerem na série vencedora do Emmy.

"É devastador. As pessoas estão aterrorizadas de que serão as próximas a serem atingidas", disse um vizinho ao The Sun.

O primeiro dos crimes aconteceu em 2 de novembro, quando o grupo conseguiu levar de uma residência, uma caixa fechada com uma série de objetos de valor.

A residência utilizada pela personagem da atriz Hannah Waddingham, que é avaliada em R$ 20 milhões, foi invadida no início de dezembro, mas nada chegou a ser levado. Isso porque os moradores acordaram quando os criminosos e estavam na residência e estes fugiram, deixando para trás uma escada.

Residências saqueadas ficam na região de Richmond Green Reprodução

"A gangue está livre para encontrar seu próximo alvo. Estamos todos vivendo com medo agora", disse um outro vizinho ao jornal inglês.

A polícia acredita que a gangue é composta por seis suspeitos no total. Quatro deles são responsáveis pelas invasões e dois por manter a vigilância.