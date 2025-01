Romário também garantiu que o Brasil 'não vence' a Copa do Mundo de 2026 sem Neymar - Reprodução de vídeo

Publicado 14/01/2025 19:01 | Atualizado 14/01/2025 19:02

Rio - Sem saber se continuará no Al-Hilal, Neymar tem um retorno ao Santos como possível destino. Porém, para Romário , o futuro do camisa 10 não deveria ser novamente no futebol brasileiro e indicou onde seria o "lugar ideal" para ele.

"Jogar no Brasil é muito difícil, o Campeonato Brasileiro. Os times grandes disputam quatro, cinco competições no ano, são 80 jogos. Eu adoraria ver o Neymar voltar ao Brasil. Mas será que fisicamente seria interessante para ele?", questionou Romário em entrevista ao 'Charla Podcast' nesta terça-feira (14).

"Na Arábia Saudita, a gente sabe que tem muitos jogadores de nome, mas é muito mais tranquilo do que na Europa e no Brasil. É claro que seria tudo de bom ele voltar a jogar em um grande time para começar a pensar em Copa do Mundo. Mas eu acredito que, aonde ele está, para a situação dele, é o lugar ideal", completou.

Seleção

O Baixinho também afirmou que a seleção brasileira está "carente" de jogador que "vista a camisa e resolva os problemas" e deixou claro sua torcida para que Neymar retorne 100% fisicamente. Afinal, segundo ele, "é muito difícil o Brasil ganhar a próxima Copa do Mundo" sem o craque.

"Se tiver algum tipo de possibilidade é só com o Neymar. Em 1994, o Brasil jogou para o Romário. Lá atrás, jogou para o Pelé, para o Garrincha. Em 2002, jogou para o Ronaldo. Em 2026, se não jogar para o Neymar, não vai ganhar. Tem que montar o time em volta dele. Já era para ter feito lá atrás”, finalizou.