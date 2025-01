Kike Salas, do Sevilla, está sendo investigado por manipulação de apostas - AFP

Publicado 14/01/2025 15:24

Espanha - O zagueiro Kike Salas, do Sevilla, da Espanha, foi detido nesta terça-feira (14) pela Polícia Nacional da Espanha por supostamente ter forçado cartões para ajudar amigos que fizeram apostas esportivas. O Tribunal de Morón conduz a investigação. A informação é do jornal "El Cofindencial".

Kike Salas prestou esclarecimentos à Justiça e foi liberado para as atividades do clube. A LaLiga também planeja convocar o jogador para depoimento.

A investigação apura o fato de Salas ter recebido sete amarelos entre as rodadas 30 e 38 da temporada 2023/2024 do Campeonato Espanhol. A maioria das advertências aconteceu no fim dos jogos, com o Sevilla tendo poucas pretensões.

Além dele, outros dois amigos também estão sendo alvos da operação pelo Tribunal de Morón.