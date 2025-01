Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 14/01/2025 14:22 | Atualizado 14/01/2025 14:22

Rio - Daniella Chávez, musa do OnlyFans, utilizou seu perfil oficial no "X", o novo nome do Twitter, para falar sobre a vida de quem vende conteúdo na plataforma de conteúdo adulto. A beldade afirmou que muita gente se decepciona com as expectativas criadas de "dinheiro fácil".

fotogaleria

"Muitas achavam que ficariam milionárias no OnlyFans, não é sobre chegar lá e fazer, não significa que você é bonita e já é rica, muitos começam animados e acabam deprimidos porque não veem dinheiro. .. Não é dinheiro fácil como eles pensavam... Eu era o número 1 da América Latina há 3 anos e sei o quanto é difícil", disse.

Daniella Chavez é torcedora do O'Higgins e em 2022 já tentou comprar o clube. Neste ano, ela reiniciou uma campanha para conseguir levantar fundos no OnlyFans para novamente tentar assumir o controle da equipe chilena.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.