Ainara Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 14/01/2025 12:22

Rio - A musa do Olimpia, Ainara Ávalos, falou sobre um comportamento masculino que vem sendo cada vez mais comum, de acordo com a sua opinião: a troca de mulheres por outras mais jovens. A beldade criticou a conduta desses homens.

"Os homens sempre tendem a pensar mais com a cabeça de baixo do que com a cabeça de cima, é por isso que eles fazem coisas tão estúpidas. Eu acho que o pior erro que um homem pode cometer é trocar uma mulher que o ama por outra que não vale a pena. Eu simplesmente acho esse tipo de homem nojento", afirmou em entrevista ao portal "Popular".

Em relação a sua própria personalidade, Ainara explicou como costuma agir em relações e afirmou que não tem o hábito de ter muita tolerância.

"Muito difícil, não vou negar que sou muito difícil de ter. Sou o tipo de mulher que nunca se encontra duas vezes, por isso quem me trai me perde para sempre. Graças a Deus não sou uma desleixada que vai implorar pela companhia de um homem, deixo isso para as mulheres "tranquilas"", explicou.