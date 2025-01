Gabriel Jesus tem suspeita de grave lesão - AFP

Publicado 14/01/2025 10:42

Rio - O atacante Gabriel Jesus, de 27 anos, pode ficar um bom tempo longe dos gramados. De acordo com informações do jornal inglês "The Athletic", a suspeita é que o brasileiro tenha sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A previsão em casos como esse é de cirurgia e de um período de pelo menos seis meses longe dos gramados.

Gabriel Jesus se machucou na partida entre o Arsenal e o Manchester United, no último domingo, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Após a partida, o treinador Mikel Arteta mostrou preocupação com o brasileiro.

"Grande preocupação, é o que sinto. Ele teve que sair de maca. O impacto, a sensação que ele teve. Não há atualização ainda, mas não me parece bom. Ele estava com muita dor", afirmou o espanhol.

Revelado pelo Palmeiras e com passagem pelo Manchester City, Gabriel Jesus defende o Arsenal desde 2022. Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 27 jogos, fez sete gols e deu duas assistências.