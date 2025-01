James Rodríguez é reforço do León, do México - Divulgação/Instagram @clubeleon_oficial

Publicado 13/01/2025 20:55 | Atualizado 13/01/2025 21:02

O León (MEX), um dos adversários do Flamengo no Mundial de 2025, oficializou a contratação de James Rodríguez na noite desta segunda-feira (13). Para anunciar a contratação, o clube mexicano apresentou o meio-campista como um "gladiador" em um vídeo de quase quatro minutos. Confira abaixo:

O Flamengo e o Léon estão no Grupo D do Mundial, junto com Chelsea, da Inglaterra, e Espérance, da Tunísia. A partida entre os dois times está marcada para o dia 24 de junho (uma terça-feira), no Camping World Stadium, em Orlando.

Carreira

Revelado pelo Envigado, da Colômbia, James Rodríguez se transferiu para o Banfield em 2008. Já a carreira na Europa começou no Porto, em 2010. Posteriormente, defendeu o Monaco, o Real Madrid, o Bayern e o Everton.

Na sequência, defendeu o Al-Rayyan, do Catar. Depois dessa passagem, retornou ao futebol europeu para jogar pelo Olympiacos, da Grécia.

Em abril de 2023, rescindiu com os gregos. No mês de junho daquele ano, o São Paulo acertou a contratação do meio-campista colombiano. Apesar da alta expectativa, James não correspondeu.

Ele deixou o Tricolor Paulista em 2024. Pouco depois, o Rayo Vallecano (ESP) o contratou. A passagem, no entanto, também foi sem brilho - disputou apenas sete jogos e não marcou um gol sequer.

Por outro lado, segue como um dos destaques da seleção colombiana. Ele, inclusive, foi eleito o melhor jogador da última Copa América. Naquela edição, a Colômbia foi vice-campeã ao perder a decisão para a Argentina.