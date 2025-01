John Textor também é o acionista majoritário do Lyon - Divulgação/Lyon

John Textor também é o acionista majoritário do LyonDivulgação/Lyon

Publicado 13/01/2025 18:50

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor, está vivendo um período de janela de transferências agitada tanto no Alvinegro, quanto no Lyon, clube que também tem o controle majoritário do futebol. O PSG, principal equipe do futebol francês neste momento, tem interesse em alguns jogadores da equipe do empresário norte-americano. Textor abordou a situação e falou sobre o relacionamento conturbado com o presidente da equipe de Paris.

"Hoje? Não, não vai acontecer. Não quero vender um jogador desta qualidade a Nasser antes de apertarmos as mãos, bebermos uma cerveja e decidirmos juntos ajudar o campeonato francês. É óbvio que a minha relação com Nasser já não é a mesma, mas homens são homens e isso pode ser ultrapassado. Mas, de momento, não vou vender ninguém", disse em entrevista à "RMC Sports".

John Textor criticou ainda a influência que o proprietário do PSG tem na Ligue 1, criticando o presidente da Liga, Vincent Labrune, duramente. Atualmente, o Lyon está proibido de contratar jogadores devido a uma instabilidade financeira.

"Fiquei completamente chocado porque falamos sobre direitos televisivos e o presidente da Liga, que deveria liderar os debates, não disse quase nada. Foi Nasser quem liderou os debates, embora nem devesse estar presente, como chefe de um canal de televisão diretamente envolvido (beIN Sports) nos debates. Se houve uma voz discordante, Nasser Al-Khelaïfi ‘latiu’ para essa pessoa, houve muita intimidação também. O presidente da Liga sentou-se, sem dizer nada, como um ‘cachorrinho’", disse o acionista do Botafogo.