Neymar pode refazer histórica parceria com Messi e Suárez no Inter Miami - AFP

Publicado 13/01/2025 17:58

Rio - Uma possível transferência de Neymar para o Inter Miami pode ter dado um passo importante. Isso porque, de acordo com a versão norte-americana do diário 'As', da Espanha, a saída de um jogador do clube de Messi e Suárez "abre um fio de esperança" para a chegada do craque.

O atleta em questão é o equatoriano Leonardo Campana, que se transferiu para o New England Revolution. Ele, portanto, deixará livre uma das três vagas de jogadores designados da MLS, cujo salário está fora do limite de gastos imposto pela liga (683 mil dólares por ano, que é cerca de R$ 4 milhões).

Assim, abre-se espaço para uma eventual contratação de Neymar. Porém, ele terá que reduzir consideravelmente seu salário, já que ganha 100 milhões de euros (R$ 622 milhões na cotação atual) no Al-Hilal.

Santos na disputa e futuro no Al-Hilal

Na corrida para ter Neymar, o Inter Miami também disputa com o Santos, que tem o sonho de repatriar o atacante. Ambos contam com a sinalização de que seu futuro está bem distante da Arábia Saudita, ainda segundo o jornal. Ele tem contrato com o Al-Hilal somente até junho deste ano e já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Reunião com Messi e Suárez

No entanto, o mesmo não pode se dizer de Javier Mascherano, técnico do Inter Miami. O ex-jogador declarou ser "impossível" o três reeditarem a parceria pelo salário que Neymar ganha.

"Não podemos falar sobre Ney porque não temos nada. Obviamente, é um grande jogador. Todo técnico no mundo o quer, mas vocês conhecem as regras da MLS sobre limite salarial. Para nós, neste momento, é impossível pensar nele", afirmou Mascherano.