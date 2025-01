O brasileiro Felipe Drugovich comemorou a permanência na Aston Martin - Alfredo Estrella / AFP

O brasileiro Felipe Drugovich comemorou a permanência na Aston MartinAlfredo Estrella / AFP

Publicado 13/01/2025 21:24 | Atualizado 13/01/2025 21:25

A Aston Martin anunciou, nesta segunda-feira, que o brasileiro Felipe Drugovich vai continuar como piloto reserva e de testes da escuderia durante a disputa da temporada 2025 de Fórmula 1, estendendo o seu vínculo desde a sua chegada em 2022.

O brasileiro agora vai ter a companhia de Stoffel Vandoorne, que também disputou a Fórmula 2, e vai dividir o posto para testar os carros da equipe. Enquanto continua nesta função, ele deve ser presença constante nas corridas durante toda a temporada, alternando funções com seu companheiro nos boxes.

Feliz com a definição, o paranaense de 24 anos aguarda por um ano promissor, principalmente pelo fato de trocar experiências com os principais pilotos da Fórmula 1 e poder vivenciar toda a atmosfera que cerca as provas da categoria.

"Estou muito satisfeito por permanecer na Aston Martin por uma terceira temporada completa como piloto de testes e reserva. Há um grande ímpeto nesta equipe e estou animado para ver o que podemos alcançar juntos. As incríveis novas instalações, incluindo o novíssimo simulador, demonstram a ambição da equipe, e estou comprometido em fazer parte do sucesso de longo prazo", afirmou Drugovich em comunicado divulgado pela escuderia inglesa.

Mike Krack, que recentemente assumiu o cargo de diretor de pista como parte de reestruturação organizacional, após a chegada de Andy Conwell, também teceu elogios ao brasileiro desde que ele ingressou na Aston Martin.

"Felipe tem sido um membro vital da nossa equipe desde que entrou e estamos satisfeitos em continuar com o seu trabalho até 2025. Suas contribuições nos bastidores, principalmente no simulador e durante as sessões de teste foram inestimáveis. Ele não comete nenhum erro ao volante", afirmou.

Além do compromisso na Fórmula 1, o brasileiro vai participar ainda das 24 horas de Daytona, no dia 25 deste mês. Krack aproveitou o comunicado para manifestar sua torcida ao pupilo. "Desejamos a ele boa sorte na prova", concluiu.

Nos últimos dois anos, a Aston Martin vem tentando se consolidar entre as grandes escuderias da Fórmula 1. Embora não tenha entrado na briga direta pelo Mundial de Construtores, a equipe terminou as edições de 2023 e 2024 na quinta posição entre as equipes.