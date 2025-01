Neymar tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025 - Divulgação / Al-Hilal

"Não podemos falar sobre Ney porque não temos nada. Obviamente, é um grande jogador. Todo técnico no mundo o quer, mas vocês conhecem as regras da MLS sobre limite salarial. Para nós, neste momento, é impossível pensar nele Mascherano", afirmou. Neymar alimentou os rumores de uma possível transferência do Al-Hilal para o Inter Miami ao declarar que 'seria incrível' jogar novamente com Messi e Suárez . Entretanto, o técnico do time estadunidense, Javier Mascherano, descartou contar com o brasileiro neste momento."Não podemos falar sobre Ney porque não temos nada. Obviamente, é um grande jogador. Todo técnico no mundo o quer, mas vocês conhecem as regras da MLS sobre limite salarial. Para nós, neste momento, é impossível pensar nele Mascherano", afirmou.

Neymar tem contrato até junho de 2025 e dificilmente permanecerá no Al-Hilal. Inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube, pois faltam menos de seis meses para o fim de seu vínculo. Por outro lado, o dono do Inter Miami, Jorge Más, já disse que sonha com a contratação do atacante . Mas, para isso,e dificilmente permanecerá no Al-Hilal. Inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube, pois faltam menos de seis meses para o fim de seu vínculo.

Em entrevista recente, o brasileiro não escondeu o desejo de reeditar o trio MSN que fez sucesso no Barcelona.



"Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos. Ainda falamos um com o outro. Seria interessante reviver esse trio. Estou feliz no Al-Hilal, na Arábia Saudita, mas quem sabe? O futebol é cheio de surpresas", disse Neymar à CNN.